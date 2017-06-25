В Московской области мужчина попал под поезд и выжил

Мужчина 25 июня днем попал под поезд на Московской железной дороге (МЖД) и ему удалось выжить. Поезд шел в Белорусском направлении, а мужчина переходил пути перед ним на перегоне Можайск — Дорохово.

Известно, что попавший под поезд мужчина переходил рельсы в неположенном месте, сообщает портал moslenta.ru.

Инцидент произошел с поездом № 6342, который следовал из Можайска в Москву. Из-за происшествия прибытие состава задержали на 16 минут. Мужчина получил незначительные травмы, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Инцидент с травмированием мужчины подтверждает официальная страничка в «Твиттер» Центральной пригородной пассажирской компании.