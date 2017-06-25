Член Общественной Палаты погибла в ДТП вместе со своим маленьким сыном

В страшном ДТП под Сыктывкаром 25 июня погибла член Общественной Палаты Республики Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын Артем. Авария произошла на 152-м километре трассы Сыктывкар-Печорск.

Про гибель члена Общественной Палаты Коми Раисы Шаховой и ее ребенка сообщает региональный портал БНК.

Смертельное ДТП произошло 25 июня днем неподалеку от поселка Ульяново на федеральной автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. По предварительной версии, автомобиль, в котором находились член Общественной Палаты Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее сын, вышел на встречную полосу и столкнулся со встречной машиной.

И Шахова, и ее сын в момент аварии находились на заднем сидении авто и были пристегнуты ремнями безопасности, однако, это им не помогло.

Редакция «Аргументов недели» соболезнует родным и близким Раисы Шаховой.