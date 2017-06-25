Оппозиционеру Навальному в тюрьме стало плохо

Про задержание и арест оппозиционера Алексея Навального «Аргументы недели» ранее сообщали. Навальный 13 июня получил арест за организацию незаконных массовых мероприятий. 24 июня к Навальному вызывали врача.

Оппозиционер Алексей Навальный получил 30 суток ареста и оппозиционер в данное время находится в спецприемнике, сообщает «Лента.ру».

Сегодня стало известно, что к Навальному в камеру 24 июня вызывали врача. Как сказала адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, у ее подзащитного поднялась температура и ему вызывали «скорую помощь».

У оппозиционера Алексея Навального, отбывающего арест за организацию несогласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня, поднялась температура. Из-за этого ему вызывали скорую, сообщила ТАСС адвокат политика Ольга Михайлова.

Московский Горсуд сократил Навальному срок до 25 суток и политик выйдет на свободу 7 июля.