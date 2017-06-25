Жуткая авария произошла утром 25 июня под Челябинском. «Мерседес» на огромной скорости, пытаясь обогнать экипаж «скорой помощи», врезался в него и столкнул в овраг. В кювете оказался и виновник ДТП.

Авария с «Мерседесом» и машиной «скорой помощи» произошла утором 25 июня в на 46-м километре автодороги Магнитогорск – Челябинск, пишет «РГ».

Автомобиль врачебной помощи возвращался с вызова и пациента в салоне не было. Водитель «Мерседеса», пытаясь обогнать экипаж «скорой», с управлением не справился и оба автомобиля оказались в кювете. При этом иномарка загорелась. Виновник аварии скрылся с места преступления, его ищет полиция.

Автомобиль «скорой» от удара развалился на части, у водителя медики диагностировали несколько ушибов, а фельдшер не пострадал.