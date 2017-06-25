Отец погибшего под колесами иномарки 6-летнего ребенка, которой управляла 31-летняя автоледи Ольга Алисова, готов биться до конца, чтобы восстановить справедливость. Как известно, в крови мальчика, эксперты обнаружили приличную дозу алкоголя.

2,7 промилле - даже для взрослого убойная доза, равная 300 выпитым граммам водки, не говоря уж о ребенке. При таком состоянии мальчик даже передвигаться не смог бы. На этом основании дело против автоледи, которая находилась за рулем в момент инцидента, было закрыто. В выводы экспертов мало кто поверил. И только после широкого общественного резонанса в дело вмешался Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о халатности в отношении проводивших экспертизу специалистов.

Впрочем в этом деле много несостыковок. Во-первых, на следующий день исчезли улики - записи с камер наружного видеонаблюдения. Во-вторых, на свидетелей оказывалось давление. В третьих, следователи отказывались возбуждать дело в течение месяца, ведя разговор лишь о штрафе для нарушительницы ПДД.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко указал на несостыковки судмедэкпертов и следователей и заявил, что дает возможность экспертам в очередной раз пересмотреть результаты проведенного анализах, иначе дело о халатности можно переквалифицировать как преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

"Я этим людям, судмедэксперту и его окружению, даю еще немного времени пересмотреть свои взгляды на эту экспертизу, на отношение к делу. Мой ребенок алкоголь не употреблял", - заявил он в разговоре с журналистами РЕН ТВ.



