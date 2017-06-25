ДТП в Ставрополье: семья из Франции погибла под колесами грузовика

В Ставропольском крае при столкновении легкового автомобиля с грузовой фурой погибла семья французов из четырех человек, включая двух детей. Двое несовершеннолетних и водитель грузовика в тяжелом состоянии доставлены в больницу.



Авария произошла на 308 км федеральной трассы «Кавказ»: Chevrolet Captiva, за рулем которой находился гражданин Франции, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN. На месте ДТП погибла семья французов, следовавшая в Минеральные Воды – двое взрослых и двое детей. Шансов выжить у них не было никаких – машина в результате столкновения превратилась в груду металла.



