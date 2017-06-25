Во время игры брат случайно застрелил четырехлетнюю сестру

В городе Вольске Саратовской области самые опытные следователи и криминалисты расследуют гибель четырехлетней девочки, которая скончалась от огнестрельного ранения в частном доме.

По предварительным данным, ее шестилетний брат нашел хранившееся дома ружье. Во время игры он нечаянно выстрелил из оружия, попав в сестру. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".