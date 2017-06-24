Во время репетиции парада в Минске танк врезался в столб и протаранил дерево

Танк Т-72, двигавшийся в колонне техники для участия в репетиции парада к Дню Независимости Белоруссии 3 июля, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб на центральном проспекте Минска.

Очевидцы рассказали, что танк пытался нагнать остальную колонну, но неудачно сманеврировал, набрав скорость. Боевая машина выехала за пределы проезжей части напротив киностудии "Беларусьфильм", где остановилась, встретив на своем пути дерево и столб. К счастью, пострадавших нет. За движением техники на тротуарах наблюдали жители города.









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