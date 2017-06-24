В ДТП под Киевом погиб украинский депутат

Вечером 24 июня недалеко от Киева произошла авария с участием двух авто. Как сообщили в администрации Киева, в результате ДТП погибли три человека, включая депутата Киевского областного совета Бориса Панченко.

Трагедия произошла на повороте в село Пилипча из-за столкновения машин "лоб в лоб" и последующего возгорания автомобилей.

«В результате ДТП погибли три человека и один человек пострадал. Искренне сочувствую родным и близким погибших», — написал глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган в Facebook.