В ДТП под Киевом погиб украинский депутат
24 июня 2017, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером 24 июня недалеко от Киева произошла авария с участием двух авто. Как сообщили в администрации Киева, в результате ДТП погибли три человека, включая депутата Киевского областного совета Бориса Панченко.
Трагедия произошла на повороте в село Пилипча из-за столкновения машин "лоб в лоб" и последующего возгорания автомобилей.
«В результате ДТП погибли три человека и один человек пострадал. Искренне сочувствую родным и близким погибших», — написал глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган в Facebook.