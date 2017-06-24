В районе Анапы произошло землетрясение
24 июня 2017, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодарском крае у берегов Анапы сегодня днем произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксированы в акватории Черного моря на глубине десяти километров.
Жители курорта, по словам специалистов, могли не почувствовать грозное явление природы.
Стоит отметить, землетрясения на территории Кубани - дело привычное, поскольку регион располагается в сейсмоопасной зоне. Данное землетрясение стало уже третьим в регионе с начала месяца.