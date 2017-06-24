Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Новосибирске. Водитель «Лады» по какой-то причине не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в глубокий овраг. Водитель погиб на месте аварии.

Об аварии в Октябрьском районе Новосибирска сообщает 24 июня региональный портал НГС.

Сообщение о ДТП поступило в муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) в начале первого часа ночи. ВАЗ-2115 двигался со стороны ул. Родниковой к ул. Дубравы. По неизвестной причине автомобиль занесло и он упал в овраг. Спасатели спустились с помощью альпинистского снаряжения к автомобилю и извлекли из-под него тело погибшего водителя. По предварительной версии, шофер не был пристегнут и при аварии вылетел из салона. Личность погибшего пока не установлена: у него при себе не было документов. На вид водителю было около 48 лет.