Поезд сбил насмерть мать с ребенком в Московской области
24 июня 2017, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области произошел железнодорожный инцидент – поезд сбил насмерть женщину и ее малолетнего ребенка.
Согласно информации, которой на данный момент располагает Следственный комитет, накануне вечером в районе 167 километра перегона станций «Узуново – Серебряные пруды» женщина с ребенком на руках попала под проезжающий подвижной состав. В результате оба погибли на месте. Сотрудники СК выяснят обстоятельства происшествия в ходе проверки.
Ранее «Аргументы недели» писали, что в Кемеровской области влюбленная пара угодила под товарный поезд. Мужчина и женщина не заметили приближающийся состав, потому что были заняты выяснением отношений.