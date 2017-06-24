Поезд сбил насмерть мать с ребенком в Московской области

В Московской области произошел железнодорожный инцидент – поезд сбил насмерть женщину и ее малолетнего ребенка.

Согласно информации, которой на данный момент располагает Следственный комитет, накануне вечером в районе 167 километра перегона станций «Узуново – Серебряные пруды» женщина с ребенком на руках попала под проезжающий подвижной состав. В результате оба погибли на месте. Сотрудники СК выяснят обстоятельства происшествия в ходе проверки.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Кемеровской области влюбленная пара угодила под товарный поезд. Мужчина и женщина не заметили приближающийся состав, потому что были заняты выяснением отношений.