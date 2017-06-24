Таких самолетов в Америке всего десять штук, они предназначены для эвакуации при глобальной катастрофе, потому их и называют «самолетами судного дня». Торнадо повредил два из таких лайнеров на базе ВВС США.

Стихия, как известно, не выбирает места, где может развернуться. Вот и торнадо в штате Небраска «прогулялся» по военной базе американских ВВС и вывел из строя два лайнера «судного дня», сообщает «Лента.ру».

Два самолета Boeing E-4B, оборудованные командными пунктами на случай глобального катаклизма и всегда готовые к взлету, были повреждены в числе десятка машин прошедшим торнадо.

В мирное время на таких самолетах перемещаются первые лица государства, а в случае апокалипсиса на них планируется эвакуировать президента страны и членов правительства. Основной борт «судного дня находился за пределами военной базы и от торнадо не пострадал, так что обороноспособность страны вне опасности, заявляют в Пентагоне.