В США полицейские стреляли в собаку, а попали в подростка

Привычка американских копов по малейшему поводу открывать плотный огонь опять сослужила им плохую службу в Лос-Анжелесе 23 июня и стала причиной очередного общественного скандала вокруг полиции.

Стражи порядка случайно застрелили 17-летнего юношу. Парня успели госпитализировать, но он скончался в клинике, сообщает РИА Новости.

Наряд полиции Лос-Анжелеса приехал проверить одну из квартир, где проходила шумная пирушка. Внезапно на полицейских напала бойцовская собака и вцепилась в одного из стражей порядка. Полицейские открыли огонь из табельного оружия, - несколько пуль попали в собаку, а одна рикошетом зацепила 17-летнего парня, который случайно оказался в 15 шагах от инцидента и причастен к нему не был. Ранение от шальной пули оказалось смертельным. Полицейские при этом умудрились попасть и в своего коллегу, на которого напала собака. Раненого стража порядка отвезли в больницу. Собака с тремя пулями в груди выжила, но ее решено было усыпить.