В Москва-реку с теплохода на спор прыгнул мужчина

Инцидент на прогулочном теплоходе произошел у станции «Крымский мост» на Москва-реке. Мужчина на спор прыгнул в воду прямо в одежде. Прибывшие спасатели выловили спорщика в пятидесяти метрах от т берега.

Про инцидент на Москва-реке 23 июня сообщает РИА Новости.

Мужчина на спор прыгнул в реку с прогулочного теплохода, где отдыхал с компанией. Спор он выиграл, но выигрыш сможет получить только потому, что выплыть мужчине помогли спасатели, сам бы он вряд ли бы справился.

Спасатели вытащили спорщика из воды в 300 метрах от спасательной станции «Крымский мост» и в полусотне метрах от берега. Мужчина был нетрезв. Спасатели передали спорщика сотрудникам «скорой помощи».