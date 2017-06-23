На Украине в полицейском участке взорвалась граната, ранено семь полицейских

Трагический инцидент произошел в украинском Мариуполе 23 июня. Там на территории заброшенного санатория в полицейском участке взорвался снаряд гранатомета. Различные ранения получили семеро стражей порядка.

О взрыве боеприпаса в полицейском участке Мариуполя (Украина) сообщает РИА Новости.

Факт взрыва в полицейском подразделении подтверждает заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Полицейский чиновник уточнил, что подразделение полицейских прибыло в город для охраны стратегических объектов. Взорвался боеприпас гранатомета. При взрыве получили ранения разной степени тяжести семеро стражей порядка, все они госпитализированы. Причину взрыва установят взрывотехники, которые сейчас работают на месте происшествия.