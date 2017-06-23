В турецком аквапарке от удара током погибло пять человек

Трагедия произошла днем 23 июня в турецком городе Акъязы, что на северо-западе Турции. Турецкие СМИ сообщают, что в местном аквапарке от удара током погибло пять человек, которые находились в воде.

Люди находились в бассейне аквапарка, когда в воду попало напряжение. Источник электротока неизвестен, это выяснит следствие, пишут «Известия».

От удара током в бассейне погибло пять человек, среди них трое детей от 12 до 17 лет. Какова была национальность погибших, не уточняется. Также нет сведений, были ли пострадавшие в инциденте.

Турецкая полиция проводит расследование происшествия, работа аквапарка приостановлена.