В ночь на 23 июня в аэропорту Кольцово совершил посадку борт из КНР. У китаянки, летевшей в Москву, случился гипертонический криз. Ей стало так плохо, что командир принял решение прервать полет.



У трапа пассажирку ждала карета скорой помощи, на которой женщину отвезли в больницу.



– Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс из Гуанчжоу в Москву, совершил посадку в аэропорту Кольцово из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Женщина госпитализирована, воздушное судно вскоре вылетело в Москву, – сообщили в пресс-службе Кольцово.