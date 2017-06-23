Полиция Лондона назвала причину пожара в высотке: холодильник

Причиной пожара в лондонском небоскребе Grenfell Tower, унесшего жизни 79 человек, стал неисправный холодильник. Об этом в пятницу, 23 июня, со ссылкой на полицейский отчет сообщает BBC News.

Пламя быстро распространилось из морозильной камеры по квартире, а оттуда по зданию. Известно, что облицовка здания не отвечала требованиям безопасности

Конкретно речь идёт о модели Hotpoint FF175BP. Права на упомянутый бренд принадлежат General Electric (США) и Indesit (Италия), входящей в состав Whirlpool (США). Производитель пообещал организовать собственное расследование.

Как ранее сообщалось, для погорельцев высотки правительство Британии приобрело первые 68 квартир с бассейнами, спортзалами и службой круглосуточного консьержа.