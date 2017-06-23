На Сахалине уволена медсестра больницы, которая издевалась над малышом

В интернете распространилось видео, на которых медсестра больницы в грубой форме с применением нецензурной лексики отчитывает двухлетнего малыша, называя его "косоглазым и вонючим чудом" и "бандитом с большой дороги".

Медсестра из больницы в Сахалинской области сняла на телефон издевательства над двухлетним мальчиком, который испачкал штаны. На кадрах малыш держит в руках бутылочку и безропотно выслушивает жестокие оскорбления.

Ребенок был изъят из неблагополучной семьи и лечился в Макаровской ЦРБ. Его мать могут лишить родительских прав.

По информации областного минздрава, медсестра, снявшая скандальное видео, уволилась.

Прокуратура на Сахалине проверяет видео, появившееся в Сети. О результатах проверки, включая сведения о выявленных нарушениях закона, принятых прокуратурой мерах реагирования будет сообщено незамедлительно.