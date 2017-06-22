В Минеральных водах из-за взрыва газа рухнул дом

В городе Минеральные Воды на Ставрополье из-за взрыва бытового газа рухнул частный дом, один человек пострадал. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 30 человек и 11 единиц техники.

Как сообщили в МЧС, возгорания после хлопка газа не было. Пострадавшего с травмами госпитализировали. Состояние раненого оценивается как тяжелое. Причины произошедшего устанавливаются. На место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.