Торнадо парализовал движение поездов в Германии

Железнодорожное сообщение на севере Германии было прервано по причине сильного торнадо. Между Берлином, Ганновером, Гамбургом, Килем и Бременом перестали ходить поезда после того, как стихия повалила деревья.

Сообщение также нарушено между городами Ильцен, Куксхафен и Бремен.

На дорогах тоже не все в порядке из-за непогоды. Транспортное управление земли Нижняя Саксония предупредило водителей об опасности на дорогах. Кое-где проезжую часть перегородили рухнувшие деревья.

Торнадо с сильным дождем и градом образовался в 12:30 по московскому времени в десяти километрах от аэропорта Гамбурга.