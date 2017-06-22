Торнадо парализовал движение поездов в Германии
22 июня 2017, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
Железнодорожное сообщение на севере Германии было прервано по причине сильного торнадо. Между Берлином, Ганновером, Гамбургом, Килем и Бременом перестали ходить поезда после того, как стихия повалила деревья.
Сообщение также нарушено между городами Ильцен, Куксхафен и Бремен.
На дорогах тоже не все в порядке из-за непогоды. Транспортное управление земли Нижняя Саксония предупредило водителей об опасности на дорогах. Кое-где проезжую часть перегородили рухнувшие деревья.
Торнадо с сильным дождем и градом образовался в 12:30 по московскому времени в десяти километрах от аэропорта Гамбурга.