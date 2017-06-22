Прокуратура начала проверку после отравления 11 человек спиртом в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку по факту массового отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде, в результате которого уже скончались три человека.



На данный момент известно об 11 отравившихся – девятерых мужчинах и двух женщинах, хотя компания, принимавшая неустановленную жидкость, состояла из 15 местных жителей. Пятеро пострадавших находятся в местном стационаре, еще троих госпитализировали в Московский областной институт.



Компания распивала спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина. Некоторые тут же почувствовали себя плохо. Госпитализировали пострадавших с улицы 1-й Ударной Армии.



