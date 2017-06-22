Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала причины нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева. Парижской полиции удалось по горячим следам задержать четверых подозреваемых.



Причиной нападения на российского чиновника, приехавшего в составе делегации на автокосмический салон «Ле-Бурже», стала банальная кража сумки женщины-водителя. Она является сотрудником немецкой компании, у которой была арендована машина. Имущество Сергея Корнева не пострадало. Ограбление автомобиля делегации «Рособоронэкспорта» произошло 20 июня в 18 часов в пригороде Парижа.



«Силами сотрудника российской делегации удалось нейтрализовать ситуацию, он получил незначительную травму. Четыре человека были задержаны», — рассказала Захарова на еженедельном брифинге (цитата РБК).



По факту случившегося посольство РФ направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело.



