В Подмосковье двое человек скончались от отравления метиловым спиртом

Два человека погибли, еще двое находятся в реанимации после отравления метиловым спиртом в подмосковном Сергиевом Посаде. Остальные члены этой компании за медицинской помощью не обращались.

Как стало известно «Интерфаксу», суррогат распивали 15 человек, остальных членов компании пытаются найти полицейские.

В конце прошлого года большой резонанс вызвало массовое отравление спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» в Иркутске, когда погибли 78 человек.



