В Подмосковье двое человек скончались от отравления метиловым спиртом
22 июня 2017, 06:47 [ «Аргументы Недели» ]
Два человека погибли, еще двое находятся в реанимации после отравления метиловым спиртом в подмосковном Сергиевом Посаде. Остальные члены этой компании за медицинской помощью не обращались.
Как стало известно «Интерфаксу», суррогат распивали 15 человек, остальных членов компании пытаются найти полицейские.
В конце прошлого года большой резонанс вызвало массовое отравление спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» в Иркутске, когда погибли 78 человек.