Водитель из Новосибирска 21 июня среди бела дня доказал, что автомобиль может быть опасен, даже когда за рулем нет водителя. Припаркованная на новосибирском рынке «ГАЗель» сама врезалась в «Тойоту».

Собственно, сама полуторка ни в чем не виновата, она точно не из клана трансформеров и сама по себе функционировать не может, сообщает региональный портал НГС.

Приблизительно в 12.00 (14.00 мск) на автомобильном рынке, что на улице Петухова в Новосибирске, «ГАЗель» без водителя устроила ДТП, врезавшись в Toyota Land Cruiser 200.

Рассеянный водитель полуторки припарковал ее, не поставив машину на ручной тормоз, то есть оставил «на скорости». В «ГАЗели» была включена первая передача, когда ее водитель, покинув кабину, перепутал кнопки на пульте и вместо того, чтобы закрыть двери, нажал на кнопку запуска двигателя. Пустая машина, как ей и было «приказано», тронулась с места и врезалась в стоящую рядом иномарку.

Наряд ГИБДД зафиксировал необычное ДТП, водитель «ГАЗели» признал, что допустил ошибку.