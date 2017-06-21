Повторная экспертиза также выявила алкоголь в крови сбитого насмерть мальчика

Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила результаты первоначального анализа: в крови сбитого насмерть в подмосковной Балашихе 6-летнего мальчика обнаружена высокая доза алкоголя.

Теперь у экспертов нет никаких сомнений: исследуемый и контрольный образцы принадлежат погибшему ребенку, сообщает «Интерфакс». Повторная проба доказала, что в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, нет признаков халатности. А потому в эксгумации ребенка, на чем настаивают родители, нет никакой необходимости.

Теперь специалистам предстоит выяснить, какой напиток и в каком количестве употреблял ребенок.

23 апреля 31-летняя женщина во дворе жилого дома в городе Железнодорожном сбила насмерть шестилетнего мальчика. Автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что соответствует примерно 300 выпитым граммам водки. На этом основании дело против автоледи, которая находилась за рулем в момент инцидента, было закрыто. В выводы экспертов мало кто поверил. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении проводивших экспертизу специалистов.

на этом основании дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, было закрыто.



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