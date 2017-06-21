Восемнадцатой жертвой майского урагана стал 56-летний москвич

Во вторник, 20 мая, в одной из московских больниц скончался 56-летний Александр Цыганов, серьезно пострадавший во время майского урагана в столице. Мужчина скончался, так и не придя в сознание.

Александр Цыганов стал 18-й жертвой стихии, обрушившейся на Москву 29 мая, от которой пострадали свыше двухсот человек. Мужчину придавило деревом возле дома №6 на улице Кунцевская. От удара мужчина потерял сознание, но дышал. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в 67 городскую больницу, поместили в реанимацию. За жизнь Александра врачи боролись более трех недель.

На сегодняшний день в больницах остаются еще пятеро пострадавших: двое мужчин, две женщины и трехлетний ребенок. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести или удовлетворительное, передает «Интерфакс».



