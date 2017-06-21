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Подростки пострадали при обрушении моста в городе Катав-Ивановск под Челябинском

21 июня 2017, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Подростки пострадали при обрушении моста в городе Катав-Ивановск под Челябинском

Накануне вечером в городе Катав-Ивановск Челябинской области обрушилась часть моста. В результате ЧП травмы получили четыре подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

При обрушении фрагмента моста через пруд в воду упали две девочки и два мальчика 14—16 лет. В результате произошедшего двое подростков были госпитализированы. По предварительным данным, один из мальчиков получил ушиб грудной клетки, второй госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Девочкам госпитализация не понадобилась.

Как сообщают очевидцы ЧП в социальных сетях, обрушился пролет моста на дамбе, правая сторона по ходу движения из центра в Запрудовку.

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Автомобили столичного каршеринга оборудуют алкозамками

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Подростки пострадали при обрушении моста в городе Катав-Ивановск под Челябинском

Подростки пострадали при обрушении моста в городе Катав-Ивановск под Челябинском

Накануне вечером в городе Катав-Ивановск Челябинской области обрушилась часть моста. В результате ЧП травмы получили четыре подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

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Цены на билеты на бой Мэйуэзера с Макгрегором превышают 80 тысяч евро

Билеты на бой между Флойдом Мэйуэзером и Конором Макгрегором, который может стать самым кассовым событием в истории единоборств, доходят до 84 тысяч евро. Боксерский поединок пройдет в Лас-Вегасе 26 августа.

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Росстат: Реальные доходы населения в мае понизились

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В Саудовской Аравии король сменил наследного принца

Как передает Al Arabiya, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд сменил наследного принца. Вместо Мухаммеда бен Наифа принцем станет сын короля Мухаммед бен Сальман.

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Террористы взяли в заложники школьников на юге Филиппин

На юге Филиппин на острове Минданао боевики совершили налет на город и захватили расположенное там образовательное учреждение. Как стало известно, в заложники взяты школьники, их число уточняется.

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В ДНР задержаны люди, напавшие с оружием на патруль ОБСЕ‍

В ДНР задержаны люди, напавшие с оружием на патруль ОБСЕ‍

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Порошенко не верит в "связи" Трампа с Россией

Порошенко не верит в "связи" Трампа с Россией

Петр Порошенко заявил, что не верит в связь своего коллеги из Соединенных Штатов с Россией. К такому выводу Порошенко пришел, оценив внешний вид Трампа во время их недолгой встречи в Белом доме.

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Лавров заявил об отсутствии дискриминации геев в России

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Число ВИЧ-инфицированных мигрантов в Москве за пять лет выросло в 15 раз

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Рэпер Prodigy скончался после тяжелой болезни

Рэпер Prodigy скончался после тяжелой болезни

В Соединенных Штатах скончался рэпер Prodigy, известный по своим выступлениям в составе дуэта Mobb Deep. Артисту было 42 года. О смерти хип-хоп-исполнителя сообщили сегодня американские СМИ.

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