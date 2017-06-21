Подростки пострадали при обрушении моста в городе Катав-Ивановск под Челябинском

Накануне вечером в городе Катав-Ивановск Челябинской области обрушилась часть моста. В результате ЧП травмы получили четыре подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

При обрушении фрагмента моста через пруд в воду упали две девочки и два мальчика 14—16 лет. В результате произошедшего двое подростков были госпитализированы. По предварительным данным, один из мальчиков получил ушиб грудной клетки, второй госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Девочкам госпитализация не понадобилась.

Как сообщают очевидцы ЧП в социальных сетях, обрушился пролет моста на дамбе, правая сторона по ходу движения из центра в Запрудовку.