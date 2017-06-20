СК проверит столичный лагерь, где вожатый избил четвероклассника

Мать четвероклассника написала заявление в полицию по факту избиения своего сына, которому причинил телесные повреждения вожатый дневного лагеря для детей в одном из домов творчества в центре столицы.

Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Как пояснили в СК РФ, в рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям вожатого и руководства данного лагеря. Мальчика доставили в детскую больницу, где у него диагностировали ссадины грудной клетки и ушибы поясницы.