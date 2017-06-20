В здании кабмина Абхазии произошла стрельба
20 июня 2017, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 20 июня, в здании Правительства Абхазии произошла стрельба. По предварительной информации, стрельба произошла в третьем корпусе здания кабинета министров, у кабинета председателя фонда инвалидов.
Как передает "Абхазия-информ", выстрелы раздались у кабинета председателя фонда инвалидов войны народа Абхазии 1992–1993 годов Бадры Агрба.
Подробности произошедшего и личности тех, кто стрелял, устанавливаются.
Данных о жертвах и пострадавших в ЧП пока нет.