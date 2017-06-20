В здании кабмина Абхазии произошла стрельба

Во вторник, 20 июня, в здании Правительства Абхазии произошла стрельба. По предварительной информации, стрельба произошла в третьем корпусе здания кабинета министров, у кабинета председателя фонда инвалидов.

Как передает "Абхазия-информ", выстрелы раздались у кабинета председателя фонда инвалидов войны народа Абхазии 1992–1993 годов Бадры Агрба.

Подробности произошедшего и личности тех, кто стрелял, устанавливаются.

Данных о жертвах и пострадавших в ЧП пока нет.