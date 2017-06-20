Родители пропавших на Ладоге подростков рассказали о походе

Родители пропавших на Ладоге подростков прибыли к месту трагедии из города Сортавала. Они были поставлены в известность, что друзья затеяли идти в трехдневный поход. Как дети оказались в лодке на озере, не все из взрослых знали.

Мать утонувшей девушки Анна Левичева рассказала РБК, что на лодке их должны были перевозить взрослые, но в итоге почему-то дети оказались одни. А вот отец одного из спасшихся подростков Юрий Жильцов говорит, что ребята собирались идти в пеший поход, плавать на лодке не планировали. Они взяли одеяла и палатки и отправились к родственникам.



Компания планировала в походе отметить день рождения единственной девушки среди них. Сводная сестра Екатерина Левичева рассказала журналистам, что в начале июня школьница написала во «ВКонтакте» письмо: «Едем вчетвером на остров за 80 км от Сортавалы. С палаткой на два дня на лодке друга. Первый раз отмечу день рождение нормально».



Причиной происшествия стала непогода. Двум юношам удалось спастись, они сильно переохладились в холодной воде и сейчас находятся в больнице в состоянии шока. Еще трое ребят числятся пропавшими.



