Накануне вечером в заливе Импилахти на Ладожском озере произошла трагедия: во время шторма перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков в возрасте от 16 до 18 лет - четверо парней и одна девушка. Спастись удалось только двоим.



Известно также о смерти девушки. Трое продолжают считаться пропавшими без вести. Шансов найти их живыми практически нет. Школьники приехали из карельского города Сортавала на отдых к родным и решили порыбачить на озере. Когда они отплыли от берега, начался шторм, лодка перевернулась, и подростки оказались в воде. Далеко от берега байдарочники подобрали двух ребят, которые пытались выплыть самостоятельно. Они рассказали, как на их глазах девушка пошла ко дну. В тот злополучный день, 19 июня, у нее был день рождения, сообщает «Лайф». Возможно, ребята отправились на озеро отмечать годовщину.

В поисках подростков задействованы вертолеты, глубоководный аппарат Falcon и водолазы. В операции принимают участие 258 человек и 55 единиц техники. Пока спасатели нашли только лодку, в которой находились ребята.

Очередная трагедия в Карелии произошла ровно через год после гибели ребят на Сямозере. 18 июля прошлого года во время экскурсии по озеру перевернулись и затонули лодки, в которых находились 47 детей и четверо взрослых, сопровождавших отдыхающих. 14 детей утонули, не дождавшись помощи. Когда одна из отдыхающих в лагере девочка дозвонилась на станцию скорой помощи, дежурная фельдшер велела ей не шутить и оставила звонок без внимания.



