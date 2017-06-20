Пропавших девушку и двух подростков на Ладоге ищут водолазы

Троих из пяти подростков, которые перевернулись накануне вечером на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, ищут 10 водолазов. Как сообщили в региональном главке МЧС, еще семь едут на место.

Всего к операции привлечены 258 человек, 55 единиц техники, задействованы два вертолета Ми-8.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились девушка и четверо юношей 15-16 лет. Двум подросткам удалось выбраться на берег. Судьба девушки и двух подростков остается неизвестной.

Причиной происшествия стала непогода. Поисковым группам уже удалось обнаружить перевернувшуюся лодку, на которой катались дети.