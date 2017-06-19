Лодка с подростками перевернулась на Ладожском озере в Карелии

На Ладожском озере в Карелии сегодня вечером перевернулась лодка, в которой находились пятеро детей подросткового возраста.

О произошедшем инциденте некоторое время назад сообщило МЧС. В спасательном ведомстве уточнили, что двум детям удалось добраться до берега, судьба остальных пока неизвестна.

Детали случившегося появились также в местных СМИ. Согласно данным, оказавшихся в распоряжении журналистов, в лодке были четверо юношей и девушка, всем – по 16-17 лет. Плавсредство перевернулось в результате начавшегося на озере шторма.

Поиском трех пропавших подростков в данный момент занимаются спасатели и добровольцы.