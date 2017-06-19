Таксист удерживал канадца, пока не получил в 7 раз больше, чем стоил проезд

В Москве таксист заблокировал двери своих авто, чтобы не выпускать канадца, который приехал в Москву. Инцидент произошел на Новоданиловской набережной. Водитель требовал сумму, гораздо большую, чем та, о которой договаривались.

Вначале речь шла о сумме в 500 рублей. Когда таксист довез иностранца до места назначения, он потребовал от пассажира 3500 рублей, сообщает РЕН-ТВ. После полученных денег таксист скрылся с места ЧП.

Ранее сообщалось, что неприятным инцидентом закончился приезд в Москву для журналиста из Чили. Сотрудник СМИ, который прибыл в столицу освещать выступление сборной на Кубке конфедераций, оказался обманут таксистом.