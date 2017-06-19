На Тюмень обрушился ураган, очевидцы делятся видео и фото

В Тюмени за выходные выпала месячная норма осадков. Очевидцы выкладывают в сеть фотографии поваленных деревьев, перевернутых остановок, затопленных залов торговых центров, сорванных крыш.

Ураган оставил без электричества 15 тысяч жителей города, улицы вовсе остались под водой, ограничив движение транспорта.

На данный момент работникам коммунальных служб удалось частично ликвидировать последствия непогоды, восстановительные работы продолжаются.









Фото пресс-службы администрации г. Тюмени









фото: ВК ЧС Тюмень















Фото Дарьи Кривоносовой





