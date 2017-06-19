В Подмосковье загорелся строительный рынок

Возгорание возникло 19 июня на строительном рынке в подмосковном городе Видное. Пожар возник в 13.35, огонь был ликвидирован в 15.42. Сообщений о жертвах и пострадавших нет. Огнеборцы продолжают тушение.

Площадь горения на строительном рынке города Видное достигала 600 кв. м., сообщает «Росбалт».

Рынок располагается на улице Березовая. Причины возгорания на рынке установит следствие, - следователи уже работают на пожарище. На тушении пожара занято 67 специалистов (по линии МЧС – 36 сотрудников) и 19 единиц специальной техники. Размеры ущерба также пока установить сложно, еще не весь пожар ликвидирован.