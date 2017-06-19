Новгородский школьник оштрафован за шпаргалку на ЕГЭ

Школьник полностью признал свою вину и является совершеннолетним, поэтому и наказание для него – максимально мягкое, 3000 рублей штрафа. Таково решение мирового суда в отношении новгородского школьника.

Школьник оштрафован за то, что попался на Едином госэкзамене по английскому языку со шпаргалкой, сообщает ТАСС.

В практике судебных приставов региона такое впервые: они взыскали штраф со школьника. Известно, что школьник при себе на экзамене имел листочки с текстом, который содержал всю необходимую информацию по тестовой части экзамена.

Согласно административному кодексу, за шпаргалку на экзамене возможен штраф до пяти тысяч рублей.