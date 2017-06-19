Со слезами на глазах: в Челябинской области кредитор простил долги заемщикам

Банкиры тоже плачут. Глава микрофинансовой организации со слезами сострадания на глазах отозвал исполнительные листы по долгам, увидев, в какой нищете живут люди, которые взяли у него кредиты.

В региональной пресс-службе судебных приставов журналистам рассказали практически библейскую историю о том, как кредитор простил своих должников, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Глава микрофинансовой организации в Челябинской области забросал службу судебных приставов жалобами на то, что те медленно работают. В итоге приставы предложили директору самому посетить должников. Откровенная нищета заемщиков настолько поразила финансиста, что он отозвал несколько исполнительных листов. Визиты к заемщикам финансист продолжит.