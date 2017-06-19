В Новгороде трое подростков отравились неизвестной жидкостью

Трагический случай произошел в городе Пестово Новгородской области. 14-летний подросток отравился жидкостью, которую выпил из бутылки, что нашел на улице города. Тело мальчика обнаружили на набережной.

По информации регионального Следственного управления бутылку с неизвестной жидкостью нашли на улице города Пестово трое подростков. Все трое попробовали содержимое бутылки и один из подростков после этого скончался, пишет газета «Известия».

Здоровью двух приятелей погибшего мальчика сейчас ничто не угрожает. Следствие установило, что подростки нашли бутылку с опасной жидкостью на улице города 18 июня. Труп ребенка был обнаружен на набережной реки Молога. Следствию предстоит провести ряд экспертиз, чтобы выяснить причины трагедии.