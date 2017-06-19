На станции в Юрмале тушат сильнейший пожар
19 июня 2017, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
19 июня 2017, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
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//В мире
//Криминал
В Коврове силовики ликвидировали иностранца, готовившего взрывчатку - ФСБ
//Общество
//Криминал
//Криминал
//В мире
Крупномасштабные учения войск НАТО прошли у границ с Калининградской областью
Для слияния ФНБ и Резервного Фонда могут поменять законодательство - Минфин
//Футбол
Ходят слухи, что Криштиану Роналду хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"
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