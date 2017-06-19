На станции в Юрмале тушат сильнейший пожар

В латвийском городе Юрмала горит станция по сортировке бытового мусора. В противопожарной службе города сообщают, что площадь возгорания составляет порядка 12 тыс. кв. метров и локализовать огонь не удается.

В государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) Латвии сообщают о крупном пожаре на станции сортировке отходов. Есть сведения, что источник пожара – прессованная пластмасса, сообщает РИА Новости.

Пожар возник на станции в Слоке (район в Юрмалае). Данный пожар считается источником повышенной опасности. О возгорании огнеборцам сообщили очевидцы, которые увидели столб черного дыма на Вентспилсском шоссе. Свыше пятидесяти пожарных поддерживает вертолет, но пока побеждает огонь. Жителям Юрмалы рекомендовано закрыть окна квартир: горящий пластик токсичен.