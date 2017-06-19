В самолет, который летел в Тбилиси, ударила молния

Через несколько минут после взлета, когда лайнер авиаперевозчика Atlas global еще не набрал положенную высоту, в борт самолета ударила молния. В итоге лайнеру пришлось вернуться в воздушную гавань Ататюрка.

Самолет должен был выполнить рейс из Стамбула в Тбилиси, но в результате «природной атаки» экипаж лайнера принял решение вернуться обратно в аэропорт Ататюрка, сообщает РИА Новости.

По свидетельству пассажиров лайнера, не прошло и 20 минут после взлета, как в салоне произошла яркая вспышка и лайнер перестал слушаться руля: была повреждена электроника. Экипажу ничего не оставалось, как вернуться в аэропорт вылета.

Из пассажиров никто не пострадал, есть сведения, что повреждения получил самолет, «атакованный» молнией.