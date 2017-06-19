В самолет, который летел в Тбилиси, ударила молния
19 июня 2017, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
19 июня 2017, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
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Водитель фургона после наезда на прохожих в Лондоне проверят на вменяемость
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//Общество
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Украинские власти планируют ввести льготы и послабления для жителей Донбасса
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