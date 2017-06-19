В столичном районе Печатники горит ангар с мебелью

В Москве на Южнопортовой улице загорелся ангар с мебелью. Пожару присвоили вторую категорию сложности. По данным ГУ МЧС по Москве, горение происходит в одноэтажном ангаре на площади в районе 300 кв. м.

Спасатели предупреждают о затрудненном транспортном движении в районе Южнопортовой улицы и ​просят водителей выбирать маршруты объезда.

На фотографиях, которые очевидцы начали выкладывать в социальные сети, виден густой черный дым.

"Аргументы недели" писали, что 9 июня на площади у Киевского вокзала загорелся склад, а также несколько бытовок, тогда жертвами возгорания стали два человека.