Первый чартер из Японии на острова Кунашир и Итуруп отменен из-за непогоды
19 июня 2017, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Первый японский чартер на южнокурильские острова Кунашир и Итуруп отменен из-за непогоды. Перелет изначально планировался на воскресенье, 18 июня, и несколько раз переносился.
"Аргументы недели" писали ранее, что договоренность об отправке чартерного рейса была достигнута во время встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в апреле в Москве.
Организаторы приняли решение отменить рейс из-за непогоды, передает РИА Новости.
В рамках авиарейса граждане Японии должны были посетить могилы предков в сопровождении официальных лиц, включая замминистра иностранных дел Японии.
До настоящего времени поездки в рамках безвизовых обменов между Японией и Россией осуществлялись морским путем.