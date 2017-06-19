Первый чартер из Японии на острова Кунашир и Итуруп отменен из-за непогоды

Первый японский чартер на южнокурильские острова Кунашир и Итуруп отменен из-за непогоды. Перелет изначально планировался на воскресенье, 18 июня, и несколько раз переносился.

"Аргументы недели" писали ранее, что договоренность об отправке чартерного рейса была достигнута во время встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в апреле в Москве.

Организаторы приняли решение отменить рейс из-за непогоды, передает РИА Новости.

В рамках авиарейса граждане Японии должны были посетить могилы предков в сопровождении официальных лиц, включая замминистра иностранных дел Японии.

До настоящего времени поездки в рамках безвизовых обменов между Японией и Россией осуществлялись морским путем.