На Камчатке хищник напал на отдыхающего местного жителя

В Усть-Большерецком районе Камчатского края мужчину госпитализировали после нападения медведя. Как передает УМВД по региону, 27-летний житель посёлка Лесной был ранен во время отдыха на природе.

Заметив животное, он попытался убежать, однако преследовавший мужчину медведь успел ранить его. Испугавшись, мужчина попытался убежать от хищника, а затем полез на дерево. На крики пострадавшего прибежали друзья, они спугнули зверя и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Прибывшие на место происшествия полицейские медведя не обнаружили, передает ТАСС.