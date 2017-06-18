Вооруженные люди напали на туристический лагерь в Мали

Группа вооруженных людей совершила нападение в столице Мали городе Бамако на туристический лагерь, в котором находились иностранные гости. В район стянуты силы полиции, жандармерии, военные отряды.

С территории лагеря поднимается дым, передает ТАСС. На данный момент информации о пострадавших нет.

Об атаке, которая сейчас происходит на курорте к западу от столицы Мали Бамако, 9 дней назад предупреждали США. Соответствующее предупреждение было сделано в Twitter Генерального консульства США, передает Terror Events‏.