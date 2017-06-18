В Дагестане пропал глухонемой мальчик

В Дагестане около 200 человек ищут 11-летнего глухонемого мальчика, который пропал 15 июня. Подросток из села Кироваул Кизилюртовского района ушел из дома в четверг и не вернулся.

С 16 июня для проведения поисково-спасательных работ в Кизилюртовском районе были привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Дагестану.

В настоящее время в поисках участвуют 64 спасателя МЧС и около 120 местных жителей, привлечено 30 единиц техники.