Илона Новоселова переписала московскую квартиру на друга перед гибелью

Подруга звезды "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой Алсу Газимзянова сообщила, что экстрасенс была сильно влюблена в своего молодого человека из Челябинска Артема Бесова, и поэтому переписала на него свою столичную квартиру.

Алсу уверена, что гибель ее подруги требует тщательной проверки. Она поделилась с журналистами тем, что покойная Новоселова регулярно приходит к ней во сне и просит рассказать общественности правду о ее гибели. Газимзянова добавила, что экстрасенс была эмоциональным человеком, однако доверчивым и простым.

Предположительно, Илона выпала из окна 6 этажа после ссоры с молодым человеком. По словам соседей, возлюбленные выясняли отношения постоянно, доходило даже до драк.

Как сообщалось ранее, подруга по "Битве экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала, что Илона часто бывала в ее доме, причем приходила к ней не одна, а со своей мамой. Кажетта не считает, что несчастный случай произошел из-за ссоры с любимым. По ее убеждению, Новоселова погибла потому, что потеряла контроль над собой из-за боли: "У нее просто произошло помутнение рассудка".

По данным ГСУ СК РФ по Москве,в смерти победительницы популярного теле-шоу "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой, выпавшей из окна шестого этажа дома на Шоссе Энтузиастов в Москве, не нашли криминала.