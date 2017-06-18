Жительница Москвы получила огнестрельное ранение

В воскресенье, 18 июня, на Новокосинской улице в Москве женщина получила огнестрельные ранения в голову и шею. Предварительно, причиной стало неаккуратное обращение с травматическим оружием.

Медики оказывают помощь пострадавшей. Полицейские пытаются разобраться в случившемся. Источник в правоохранительных органах рассказал СМИ, что полиция разыскивает неизвестного, выстрелившего в женщину.

Вчера сообщалось, что водитель внедорожника марки Mercedes несколько раз выстрелил в пешехода на востоке Москвы во время конфликта на пешеходном переходе. Полиция разыскивает водителя иномарки.